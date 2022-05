Il Milan torna in vetta, ribaltato il Verona 3-1 (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Un'incredibile doppietta di Tonali nel giorno del suo 22 compleanno e il sigillo di Florenzi, permettono al Milan di ribaltare il Verona 3-1 e di prendersi un successo pesantissimo in chiave scudetto. Con questi tre punti, infatti, la squadra di Pioli si riappropria del primo posto tornando a +2 sull'Inter, quando mancano solo due giornate alla fine del campionato. tornano a perdere invece gli uomini di Tudor, cui non basta il momentaneo vantaggio di Faraoni. Buoni ritmi e tanto equilibrio nell'avvio di gara del Bentegodi, con il primo spunto interessante che è opera dei rossoneri, pericolosissimi al 14' con un colpo di testa di Krunic su cross di Saelemaekers, alzato in corner da Montipò. Passa giusto un minuto e gli ospiti troverebbero comunque il vantaggio con Tonali, annullato però dal Var per una ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Un'incredibile doppietta di Tonali nel giorno del suo 22 compleanno e il sigillo di Florenzi, permettono aldi ribaltare il3-1 e di prendersi un successo pesantissimo in chiave scudetto. Con questi tre punti, infatti, la squadra di Pioli si riappropria del primo postondo a +2 sull'Inter, quando mancano solo due giornate alla fine del campionato.no a perdere invece gli uomini di Tudor, cui non basta il momentaneo vantaggio di Faraoni. Buoni ritmi e tanto equilibrio nell'avvio di gara del Bentegodi, con il primo spunto interessante che è opera dei rossoneri, pericolosissimi al 14' con un colpo di testa di Krunic su cross di Saelemaekers, alzato in corner da Montipò. Passa giusto un minuto e gli ospiti troverebbero comunque il vantaggio con Tonali, annullato però dal Var per una ...

