Il Milan espugna Verona e torna a +2 sull’Inter (Di domenica 8 maggio 2022) Verona (ITALPRESS) – Una doppietta di Tonali e il sigillo di Florenzi permettono al Milan di battere in rimonta il Verona, per 3-1, e di riprendersi la vetta della classifica della Serie A. A due giornate dal termine i rossoneri sono a +2 dall’Inter. Per la prima volta nelle ultime quindici stagioni, il Milan tocca quota 80 dopo 36 giornate e contro Atalanta e Sassuolo “basteranno” quattro punti per vincere lo scudetto. Pioli lascia Bennacer in panchina e affida la mediana a Kessiè e Tonali. Nel giorno del suo compleanno, l’azzurro è il protagonista assoluto. Al 15? va in gol dopo un duello vinto con Ilic ma c’è un fuorigioco di partenza. Poco dopo il numero 8 premia con un colpo di tacco la sovrapposizione di Calabria, che entra in area e calcia a botta sicura: Montipò si supera e salva in corner. Il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022)(ITALPRESS) – Una doppietta di Tonali e il sigillo di Florenzi permettono aldi battere in rimonta il, per 3-1, e di riprendersi la vetta della classifica della Serie A. A due giornate dal termine i rossoneri sono a +2 dall’Inter. Per la prima volta nelle ultime quindici stagioni, iltocca quota 80 dopo 36 giornate e contro Atalanta e Sassuolo “basteranno” quattro punti per vincere lo scudetto. Pioli lascia Bennacer in panchina e affida la mediana a Kessiè e Tonali. Nel giorno del suo compleanno, l’azzurro è il protagonista assoluto. Al 15? va in gol dopo un duello vinto con Ilic ma c’è un fuorigioco di partenza. Poco dopo il numero 8 premia con un colpo di tacco la sovrapposizione di Calabria, che entra in area e calcia a botta sicura: Montipò si supera e salva in corner. Il ...

