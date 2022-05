Il messaggio di Zelensky per l'8 maggio: "La Russia come i nazisti" (Di domenica 8 maggio 2022) Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina. Bombe russe su una scuola nel Lugansk, decine di morti. Esplosioni a Odessa e Mykolaiv. Soldati ucraini nell'Azovstal: "Non lasciateci morire". La Russia spende 900 milioni di dollari al giorno per finanziare la guerra Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 maggio 2022) Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina. Bombe russe su una scuola nel Lugansk, decine di morti. Esplosioni a Odessa e Mykolaiv. Soldati ucraini nell'Azovstal: "Non lasciateci morire". Laspende 900 milioni di dollari al giorno per finanziare la guerra

