Il libro della vincitrice del concorso Lettera Futura 2021 è pura emozione. Identificarsi con la protagonista è automatico, perché sembra raccontare la vita di tutte noi (P.S. Il concorso Lettera Futura 2022 per le giovani esordienti è ancora aperto. Le opere inedite vanno inviate entro il prossimo 1° giugno) (Di domenica 8 maggio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci sono libri che colpiscono sotto la cintola. Leggendoli, ci si chiede se è il caso di proseguire e farsi assalire dai propri demoni, arrivando all'ultima riga. O se è meglio arrendersi e ammettere che non si è ancora pronti a guardarsi dentro. Potenza della Letteratura. È quello che ho pensato affrontando il romanzo d'esordio di Valeria La Rocca, Le ultime, edito da Solferino, vincitore del concorso, riservato ad autrici di opere prime, Lettera Futura 2021. Aiutata dall'espediente di una lunga seduta psicanalitica, la protagonista del romanzo racconta, attraverso un flusso di ...

