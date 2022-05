Il Fatto racconta il nuovo business del padel, con Al Khelaifi e il figlio di Carraro (Di domenica 8 maggio 2022) La moda del padel non si arresta. Il Fatto dedica una pagina al tema della crescita dello sport del momento, nei suoi risvolti più politici. La crescita del padel è esponenziale: nel 2020 i tesserati erano 15mila, oggi sono più di 75mila, complice la semplicità del gioco. Dal punto di vista economico assicura introiti certi ai gestori dei campi: un campo costa sui 25mila euro e ne rende 7mila al mese, senza manutenzione. Un investimento sicuro. Dal 23 al 29 maggio Roma ospiterà l’Italy Premier padel Major, al Foro Italico. La mente dell’operazione è il presidente del Psg, Al-Khelaïfi. “sarà il debutto di un nuovo circuito mondiale, che vuole copiare modello e successi del tennis: a regime nel 2024, ci saranno cinque Slam (uno a Roma) e un totale di 40 eventi in tre categorie (Major, P1, P2). Un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) La moda delnon si arresta. Ildedica una pagina al tema della crescita dello sport del momento, nei suoi risvolti più politici. La crescita delè esponenziale: nel 2020 i tesserati erano 15mila, oggi sono più di 75mila, complice la semplicità del gioco. Dal punto di vista economico assicura introiti certi ai gestori dei campi: un campo costa sui 25mila euro e ne rende 7mila al mese, senza manutenzione. Un investimento sicuro. Dal 23 al 29 maggio Roma ospiterà l’Italy PremierMajor, al Foro Italico. La mente dell’operazione è il presidente del Psg, Al-Khelaïfi. “sarà il debutto di uncircuito mondiale, che vuole copiare modello e successi del tennis: a regime nel 2024, ci saranno cinque Slam (uno a Roma) e un totale di 40 eventi in tre categorie (Major, P1, P2). Un ...

