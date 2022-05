Il discorso di Putin alla Festa della Vittoria: ecco cosa dirà (Di domenica 8 maggio 2022) L'intervento del presidente russo a Mosca è previsto intorno alle 10.30 ora italiana. Molti analisti sono convinti che Putin potrebbe usare questa ricorrenza per «riconfezionare» l’Operazione militare speciale in Ucraina Leggi su corriere (Di domenica 8 maggio 2022) L'intervento del presidente russo a Mosca è previsto intorno alle 10.30 ora italiana. Molti analisti sono convinti chepotrebbe usare questa ricorrenza per «riconfezionare» l’Operazione militare speciale in Ucraina

Advertising

Piu_Europa : Sostegno all'#Ucraina contro aggressione #Putin, superamento principio unanimità e revisione trattati per un’Europa… - _Nico_Piro_ : non precisate ('non le nomino nemmeno' ha detto Putin nel suo ultimo discorso) nucleare? missili ipersonici? Caldo… - watch_710 : @emmevilla la guerra in Ucraina 'combattuta degli Stati Uniti contro la Russia' è il discorso più diffuso da una pa… - Luxgraph : Il discorso di Putin alla Festa della Vittoria: ecco cosa dirà #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - francoisengo : @claudiovelardi @Beatrix_aka_BM Del resto, se sei favorevole all'occupazione israeliana in Palestina, anche il disc… -