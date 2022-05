Il contadino cerca moglie, Gabriele Corsi presenta i protagonisti della nuova edizione (Di domenica 8 maggio 2022) in attesa di partire col reality ambientato tra le più belle campagne italiane L’amore è pronto a sbocciare nella nuova edizione de Il contadino cerca moglie, il reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che vede protagonisti contadini single di ogni parte d’Italia, in cerca di una compagna disposta ad abbandonare la frenesia della città per trasferirsi a vivere in campagna. In attesa di vedere il programma, in onda nell’autunno 2022, lunedì 9 maggio alle ore 21.25 su NOVE – e sempre disponibile in streaming su Discovery+ – arriva la puntata casting dove scopriremo i single protagonisti di questa nuova stagione. Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio tra le più belle campagne italiane, torna anche ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 8 maggio 2022) in attesa di partire col reality ambientato tra le più belle campagne italiane L’amore è pronto a sbocciare nellade Il, il reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che vedecontadini single di ogni parte d’Italia, indi una compagna disposta ad abbandonare la frenesiacittà per trasferirsi a vivere in campagna. In attesa di vedere il programma, in onda nell’autunno 2022, lunedì 9 maggio alle ore 21.25 su NOVE – e sempre disponibile in streaming su Discovery+ – arriva la puntata casting dove scopriremo i singledi questastagione. Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio tra le più belle campagne italiane, torna anche ...

