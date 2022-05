Il conflitto sotto forma di scontri fisici e risse: quali possibili origini e quali antidoti (Di domenica 8 maggio 2022) Apprendiamo in questi giorni di uno spiacevole episodio che a Monreale ha visto protagoniste due ragazzine coinvolte in una furiosa lite che ha destato particolare sdegno per i suoi forti connotati aggressivi, sia sul piano verbale che fisico; successivamente, durante le festività dedicate al SS Crocifisso, un paio di altre riprovevoli risse si sono verificate nel nostro territorio e hanno visto implicate indistintamente uomini e donne, anche di età adulta. Accolgo prontamente l’invito della redazione di Filodiretto ad offrire una mia riflessione su questi eventi inammissibili, che particolarmente hanno fatto discutere la nostra comunità; consapevole della non connessione tra ciascuna delle situazioni verificatesi, tuttavia ritengo sia importante potere analizzare il fenomeno dal punto di vista psicosociale, cercando di rintracciarne le possibili ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 8 maggio 2022) Apprendiamo in questi giorni di uno spiacevole episodio che a Monreale ha visto protagoniste due ragazzine coinvolte in una furiosa lite che ha destato particolare sdegno per i suoi forti connotati aggressivi, sia sul piano verbale che fisico; successivamente, durante le festività dedicate al SS Crocifisso, un paio di altre riprovevolisi sono verificate nel nostro territorio e hanno visto implicate indistintamente uomini e donne, anche di età adulta. Accolgo prontamente l’invito della redazione di Filodiretto ad offrire una mia riflessione su questi eventi inammissibili, che particolarmente hanno fatto discutere la nostra comunità; consapevole della non connessione tra ciascuna delle situazioni verificatesi, tuttavia ritengo sia importante potere analizzare il fenomeno dal punto di vista psicosociale, cercando di rintracciarne le...

