Il club del sesso cerca dipendenti: 'Stipendi di 2 - 3mila euro, ma non trovo nessuno: le mogli non vogliono' (Di domenica 8 maggio 2022) In tempi in cui ristoranti e locali lamentano la mancanza di personale, a fronteggiare lo stesso problema ci sono anche i club del sesso. Accade a Villach, cittadina della Carinzia (Austria) vicina ai ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022) In tempi in cui ristoranti e locali lamentano la mancanza di personale, a fronteggiare lo stesso problema ci sono anche idel. Accade a Villach, cittadina della Carinzia (Austria) vicina ai ...

GiovaAlbanese : Proiezione: zero certezze sul futuro, la scelta del club (come tutte le altre) sarà frutto di valutazioni oggettive… - Inter : FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari… - AntoVitiello : #Investcorp ha completato la due diligence sul #Milan e non sembra aver rilevato criticità nei conti del club. E' q… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Austin, la rimonta di Marquez come l'impresa di Bastianini) è stato pubblicato sul si… - leggoit : Il #club del #sesso cerca dipendenti: «Stipendi di 2-3mila euro, ma non troviamo nessuno: le mogli non vogliono» -