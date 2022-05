Il Borussia Dortmund ci prova per Dybala

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 maggio 2022) Il futuro della Joya è ancora un mistero. I rumors di mercato lo danno molto vicino all’Inter, ma al momento l’unica società che ha presentato un’offerta ufficiale pe Pauloè ilche vorrebbe puntare sull’argentino per sopperire alla partenza di Haaland, promesso sposo al Manchester City.conteso dae Inter? Di sicuro c’è che il fuoriclasse argentino lascerà il prossimo 30 giugno, a parametro zero, la Juventus che ha scelto di non rinnovargli il contratto. In questi giorni si è parlato tanto di un trasferimento pressochè certo all’Inter, su indicazione del tecnico Inzaghi ma soprattutto del ds nerazzurro, Beppe Marotta, che lo stima molto avendolo avuto alle due dipendenze quando lavorava a Torino. Ma non sarà semplice visto ...