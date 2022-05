I Benetton battezzano “Schemaquarantatrè” la società per l’offerta su Atlantia. Ma 43 sono anche le vittime del crollo del ponte Morandi (Di domenica 8 maggio 2022) Sensibilità ed empatia non sono mai stati i punti di forza della famiglia Benetton come la tragedia del ponte Morandi ha tristemente insegnato a tutto il paese. Ora gli imprenditori di Ponzano Veneto ribadiscono questo tratto di insensibilità battezzando “Schemaquarantatrè” la finanziaria di nuova creazione per servirà per lanciare un’offerta insieme al fondo Blackstone sulla totalità delle azioni di Atlantia di cui già possiedono il 30%. Sarà si spera sfuggito che 43 è anche il numero delle persone che persero la vita a Genova il 14 agosto 2018. Un “dettaglio” subito colto da Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi. “E’ forse una barzelletta?” si è chiesta Possetti all’atto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Sensibilità ed empatia nonmai stati i punti di forza della famigliacome la tragedia delha tristemente insegnato a tutto il paese. Ora gli imprenditori di Ponzano Veneto ribadiscono questo tratto di insensibilità battezzando “” la finanziaria di nuova creazione per servirà per lanciare un’offerta insieme al fondo Blackstone sulla totalità delle azioni didi cui già possiedono il 30%. Sarà si spera sfuggito che 43 èil numero delle persone che persero la vita a Genova il 14 agosto 2018. Un “dettaglio” subito colto da Egle Possetti, presidente del Comitato ricordodel. “E’ forse una barzelletta?” si è chiesta Possetti all’atto della ...

I Benetton battezzano "Schemaquarantatrè" la società per l'offerta su Atlantia Il Fatto Quotidiano

Sensibilità ed empatia non sono mai stati i punti di forza della famiglia Benetton come la tragedia del ponte Morandi ha tristemente insegnato a tutto il paese. Ora gli imprenditori di Ponzano Veneto ...

Atlantia: Possetti, 'Schema43 per Opa Siamo schifati' Lo dice in una nota Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi. ', conclude Possetti Oppure 'l'operazione dei 43' è stata così redditizia da leccarsi ancora ora i baffi' ...