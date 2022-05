House of the Dragon: tutti i dettagli del teaser (Di domenica 8 maggio 2022) Finalmente è stato rilasciato un secondo teaser trailer di House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones. La serie, prodotta da HBO, uscirà negli USA e in contemporanea in Italia il 22 agosto prossimo. Le prime immagini e il primo teaser erano state accolte con scetticismo dai fan accaniti, ma questo nuovo trailer sembra aver cambiato le carte in tavola. Ecco alcuni dei dettagli più interessanti che sono emersi. House of the Dragon: Rhaenrya Targaryen La serie, ambientata 200 anni prima delle vicende del Trono di Spade, segue le vicende della dinastia Targaryen e del suo declino. Protagonista è Rhaenrya (Emma D’Arcy), figlia del re Viserys I (il cui nome ci riporta all’omonimo fratello di Daenerys). Rhaenrya, unica erede di Viserys, dovrà competere per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Finalmente è stato rilasciato un secondotrailer diof the, spin-off di Game of Thrones. La serie, prodotta da HBO, uscirà negli USA e in contemporanea in Italia il 22 agosto prossimo. Le prime immagini e il primoerano state accolte con scetticismo dai fan accaniti, ma questo nuovo trailer sembra aver cambiato le carte in tavola. Ecco alcuni deipiù interessanti che sono emersi.of the: Rhaenrya Targaryen La serie, ambientata 200 anni prima delle vicende del Trono di Spade, segue le vicende della dinastia Targaryen e del suo declino. Protagonista è Rhaenrya (Emma D’Arcy), figlia del re Viserys I (il cui nome ci riporta all’omonimo fratello di Daenerys). Rhaenrya, unica erede di Viserys, dovrà competere per ...

Advertising

IGNitalia : Fuoco e sangue nel primo trailer di House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones in uscita ad agosto. In Ita… - AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! - Katan_O : @psycho_ludens Io un po' più atipico: Back 4 Blood, House of the Dead remake, Serious Sam Tormental. Ma dovrei cont… - MistressELW : A proposito, buon 'Burning down the house' a tutte le mie colleghe #festadellamamma #MothersDay - Prvide : Purtroppo io molto pronta per House of the Dragon sono tutti così fighi con i capelli biondi -