Honor X7 adesso acquistabile in Italia | ha qualità che vi piaceranno

adesso Honor X7 è arrivato anche in Italia, tra l'altro con una batteria da ben 5000mAh, capace di assicurare fino a 20 ore di riproduzione streaming video online o fino a 49 ore di chiamate con un solo ciclo di ricarica (tra l'altro assistita dalla ricarica rapida Honor Wired SuperCharge da 22,5W, che in appena 10 minuti di ricarica offre 3 ore di riproduzione video online). Honor X7 include uno schermo LCD da 6.74 pollici con frequenza di refresh rate fino a 90Hz. Le tecnologie TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, eBook Mode e Dark Mode consentono un'avanzata protezione degli occhi, per una visualizzazione di grande confort anche in ambienti non particolarmente luminosi. Honor X7 è spinto dal processore Snapdragon 680 di Qualcomm (octa-core a 6nm), con 4GB di RAM (cui se ne ...

