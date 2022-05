“Ho la nausea al solo ricordo”: il triste retroscena su Antonella Clerici e Eddy Martens dopo anni (Di domenica 8 maggio 2022) dopo tanti anni dalla fine della storia d’amore tra Antonella Clerici e Eddy Martens lui sì è sbottonato sull’argomento che per tanto tempo era rimasto oscuro al pubblico e ha rilasciato una confessione che nessuno si sarebbe aspettato. La coppia è stata insieme per diversi anni, dando alla luce anche una splendida bambina. Antonella-Clerici-Eddy-Martens-AltranotiziaAntonella Clerici e Eddy Martens si sono detti addio sei anni fa, nel 2016 e con il passare del tempo sono emersi alcuni retroscena sul rapporto della coppia di cui il pubblico non era a ... Leggi su altranotizia (Di domenica 8 maggio 2022)tantidalla fine della storia d’amore tralui sì è sbottonato sull’argomento che per tanto tempo era rimasto oscuro al pubblico e ha rilasciato una confessione che nessuno si sarebbe aspettato. La coppia è stata insieme per diversi, dando alla luce anche una splendida bambina.-Altranotiziasi sono detti addio seifa, nel 2016 e con il passare del tempo sono emersi alcunisul rapporto della coppia di cui il pubblico non era a ...

Advertising

alesstar : Mi è venuta la nausea solo a lavare il contenitore dove ieri ho fatto le polpette di tacchino. - metius_91 : Sono mesi che vado in palestra e seguo un'alimentazione adeguata. Quando alleno le gambe, per me è la morte (nausea… - Giggino84538696 : @DiegoFusaro Nemmeno nel ventennio s'è assistito a una informazione schierata di volenterosi con elmetto libro e m… - summa57 : @jeperego È evidente che non ti sei persa nulla. Io ho la nausea se ripenso a quello che ha detto. Se questi sono i… - Fiore04959139 : @Zziagenio78 Incredibile ma vero ci sono mamme che vantano i loro figli fino alla nausea, se solo sapessero che si… -