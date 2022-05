Advertising

sportface2016 : #Giro2022, gli highlights della terza tappa: #Cavendish, che volata VIDEO - madeinsud_rai : RT @RaiDue: La settimana va affrontata così... con una, anzi con tante risate ? ?? In attesa della terza puntata, rivedi gli highlights del… - RaiDue : La settimana va affrontata così... con una, anzi con tante risate ? ?? In attesa della terza puntata, rivedi gli hi… -

SPORTFACE.IT

Vi riportiamo glidelle tre sessioni di qualifica valide per il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento ... Charles Leclerc è riuscito a conquistare lapole position della stagione, ...Leclerc: 'Grande pole, in gara sarà battaglia con Red Bull' leggi anche Porsche in F1, l' accordo è vicino secondo il Ceo di Volkswagen Leclerc partirà in testa per lavolta in stagione. 'Nell'... Highlights terza tappa Giro d'Italia 2022: Cavendish volata magnifica (VIDEO) Il video con gli highlights della terza tappa del Giro d’Italia 2022: ultima frazione in Ungheria, da Kaposvar a Balatonfured di 201 km, perfetta per i velocisti e conclusa infatti in volata. La vince ...Nella terza e quarta posizione le Red Bull di Max Verstappen e di Sergio Perez. Sesto posto per l'ex campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes. Terza e quarta posizione per le Red Bull di Max Vers ...