Harley-Davidson stupisce tutti con la nuova moto elettrica: mix di design e tecnologia avanzata (Di domenica 8 maggio 2022) Inizia il conto alla rovescia in vista della presentazione ufficiale della nuova Harley-Davidson elettrica, moto non alimentata a benzina della mitica casa motociclistica a stelle e strisce. Stiamo parlando precisamente della LiveWire Del Mar, mezzo che sarà presentato ufficialmente il 10 maggio. nuova Harley Davidson elettrica, 8/5/2022 – Computermagazine.itAd annunciarla, come si legge su motorblog.it, è stato lo stesso costruttore statunitense, che ha nel contempo condiviso un breve video teaser di anticipazione che potete trovare su questa pagina. Dal filmato non si capisce molto in merito alle caratteristiche del nuovo mezzo della Harley, in quanto si notano delle ... Leggi su computermagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Inizia il conto alla rovescia in vista della presentazione ufficiale dellanon alimentata a benzina della mitica casaciclistica a stelle e strisce. Stiamo parlando precisamente della LiveWire Del Mar, mezzo che sarà presentato ufficialmente il 10 maggio., 8/5/2022 – Computermagazine.itAd annunciarla, come si legge surblog.it, è stato lo stesso costruttore statunitense, che ha nel contempo condiviso un breve video teaser di anticipazione che potete trovare su questa pagina. Dal filmato non si capisce molto in merito alle caratteristiche del nuovo mezzo della, in quanto si notano delle ...

