Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo: “Lei mi ha cambiato” (Di domenica 8 maggio 2022) Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo, è stato intervistato dai colleghi del “Corriere della Sera”, ai cui microfoni ha parlato di sé, della sua carriera e della sua famiglia. In primis, si è concesso un tuffo nel passato, quando, a 29 anni, era un ragazzo con una doppia vita: di giorno in giacca e cravatta, di sera indossava una tuta rossa e andava da Fratel Ettore ad assistere i senzatetto alla stazione di Milano: “Quel frate era burbero ma meraviglioso e, se esistono i Santi, devono essere come lui – ha raccontato Brera –. Una sera, mi fece inginocchiare e mi affidò alla Madonna. Disse: a lui pensaci te. Io non capii nulla, so che il giorno dopo, due colleghi che diventeranno i miei soci, Paolo Basilico e Roberto Condulmari, mi dissero: ci sarebbe una cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022)di, è stato intervistato dai colleghi del “Corriere della Sera”, ai cui microfoni ha parlato di sé, della sua carriera e della sua famiglia. In primis, si è concesso un tuffo nel passato, quando, a 29 anni, era un ragazzo con una doppia vita: di giorno in giacca e cravatta, di sera indossava una tuta rossa e andava da Fratel Ettore ad assistere i senzatetto alla stazione di Milano: “Quel frate era burbero ma meraviglioso e, se esistono i Santi, devono essere come lui – ha raccontato–. Una sera, mi fece inginocchiare e mi affidò alla Madonna. Disse: a lui pensaci te. Io non capii nulla, so che il giorno dopo, due colleghi che diventeranno i miei soci, Paolo Basilico e Roberto Condulmari, mi dissero: ci sarebbe una cosa ...

