Guerra Ucraina, Zelensky: 'la Russia come i nazisti' (Di domenica 8 maggio 2022) Con un messaggio - video in occasione dell'8 maggio - il Giorno della Vittoria in Europa, la sconfitta della Germania nazista - il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha voluto paragonare gli orrori ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 maggio 2022) Con un messaggio - video in occasione dell'8 maggio - il Giorno della Vittoria in Europa, la sconfitta della Germania nazista - il presidente ucraino Voldymyrha voluto paragonare gli orrori ...

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Conte: “Draghi negli Usa senza riferire in Parlamento? Sarei molto deluso. Giusto che si vot… - previti_rosario : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Gli Usa 'partecipano alle ostilità'. Lo afferma il presidente della Duma Volodin: 'Non si tratta solo della for… - dariomasiero : RT @martaottaviani: più guardo il livello del dibattito in #Italia sulla guerra in #Ucraina, più mi viene la depressione -