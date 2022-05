Guerra Ucraina, Zelensky: 'la Russia come i nazisti'. Putin: 'Dovere prevenire il nazismo' (Di domenica 8 maggio 2022) Stesse accuse da parte dei due protagonisti del conflitto russo - ucraino. Da una parte il presidente Putin dall'altra il presidente Zelensky si accusano vicendevolmente di nazismo. Il primo a parlare ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 maggio 2022) Stesse accuse da parte dei due protagonisti del conflitto russo - ucraino. Da una parte il presidentedall'altra il presidentesi accusano vicendevolmente di. Il primo a parlare ...

