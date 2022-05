Guerra Ucraina: sirene in tutto il Paese, 2 ragazzi morti. 60 dispersi sotto le macerie (Di domenica 8 maggio 2022) Nel 74esimo giorno di Guerra non si fermano gli attacchi. Manca un solo giorno alla cosiddetta Parata della Vittoria a Mosca e la Russia ha tutta l'intenzione di mostrare la sua potenza. Così le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 maggio 2022) Nel 74esimo giorno dinon si fermano gli attacchi. Manca un solo giorno alla cosiddetta Parata della Vittoria a Mosca e la Russia ha tutta l'intenzione di mostrare la sua potenza. Così le ...

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - PiranSim : RT @ProItalia_org: Carlo #DeBenedetti si oppone all'invio di armi all'Ucraina: 'la guerra non è nell'interesse dell'Europa.' Questo conflit… - _gmotta65 : @Antonio23542439 Sono uno che dice che se l'Europa é brava deve smettere di armare l'Ucraina per far guerre per pro… -