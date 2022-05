Guerra Russia Ucraina, Zelensky: “Lavoriamo per far uscire i militari da Azovstal. Subito i feriti e il personale medico, anche se non sarà facile” (Di domenica 8 maggio 2022) “Stiamo preparando la seconda fase della missione di evacuazione: i feriti e il personale medico. Se tutti rispettano gli accordi. Se non ci sono bugie. E stiamo lavorando per evacuare i nostri militari. Tutti gli eroi che difendono Mariupol“. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi ai soldati ancora asserragliati nell’acciaieria Azovstal, dopo che tutti i civili sono stati evacuati. “È estremamente difficile. Sono sicuro che tutti capiscono il motivo principale. Ma non perdiamo la speranza. Non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che possa funzionare “, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “Stiamo preparando la seconda fase della missione di evacuazione: ie il. Se tutti rispettano gli accordi. Se non ci sono bugie. E stiamo lavorando per evacuare i nostri. Tutti gli eroi che difendono Mariupol“. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyrriferendosi ai soldati ancora asserragliati nell’acciaieria, dopo che tutti i civili sono stati evacuati. “È estremamente difficile. Sono sicuro che tutti capiscono il motivo principale. Ma non perdiamo la speranza. Non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che possa funzionare “, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

