Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Abbiamo affondato una seconda nave russa con i droni Bayraktar”. Dozzine di morti civili per la bomba sulla scuola di Luhansk. Sirene antiaeree in tutto il Paese (Di domenica 8 maggio 2022) Evacuati i trecento civili dall’acciaieria. Il ministro della Difesa ucraino: «La tradizionale parata della flotta russa del Mar Nero il 9 maggio di quest'anno si terrà vicino a Snake Island, in fondo al mare». Forte controffensiva Ucraina nella regione di Kharkiv Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 maggio 2022) Evacuati i trecentodall’acciaieria. Il ministro della Difesa ucraino: «La tradizionale parata della flottadel Mar Nero il 9 maggio di quest'anno si terrà vicino a Snake Island, in fondo al mare». Forte controffensivanella regione di Kharkiv

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - martaottaviani : Fatela leggere agli ex inviati che scrivono lettere e coltivano il dubbio. A differenza loro, stavolta, il team di… - masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - claryvic : RT @Lollobast: Quindi Zalensky accetterebbe di lasciare la Crimea alla Russia. La NATO dice no. Ora capite chi vuole la guerra? - SalvatoreBelliz : RT @RItaliaN21: La Nato è un'organizzazione terrorista di criminali di guerra. Dicono che non accetteranno mai la #Crimea alla #Russia, dun… -