Guerra Russia-Ucraina, incontro segreto tra Jill Biden e Trudeau in Ucraina. Slitta l’accordo sull’embargo Ue al petrolio. “Vicepremier russo a Mariupol” (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky: «Vinceremo. Del bunker di Hitler non rimasero che poche rovine». Sirene antiaeree in tutto il Paese. Evacuati i trecento civili dall’acciaieria. Il Papa affida alla Madonna «le lacrime del popolo ucraino che soffre per una sciagura insensata» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky: «Vinceremo. Del bunker di Hitler non rimasero che poche rovine». Sirene antiaeree in tutto il Paese. Evacuati i trecento civili dall’acciaieria. Il Papa affida alla Madonna «le lacrime del popolo ucraino che soffre per una sciagura insensata»

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - ilpost : «Ricondurre la guerra di aggressione russa all’Ucraina a un conflitto per procura tra Russia e Stati Uniti è un mod… - MediasetTgcom24 : Stoltenberg: la Nato non accetterà mai l'annessione della Crimea #ucraina #russiaukrainewar #9maggio #zelensky… - sardegna5star : RT @illusioneottica: Comunque la pensiate siamo fortunati ad avere #conte come voce PACIFISTA in questo contesto da FOLLI GUERRAFONDAI tra… - MaurizioTorchi2 : RT @DiegoFusaro: L'Italia è in guerra contro la Russia, tradendo la propria Costituzione e il proprio interesse nazionale: semplicemente pe… -