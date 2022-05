Guerra Russia-Ucraina, il battaglione Azov parla dall’acciaieria: “La resa non è un’opzione, a Mariupol uccisi 25mila civili” (Di domenica 8 maggio 2022) Il battaglione Azov parla dall’acciaieria, roccaforte della resistenza Ucraina a Mariupol, e lo fa tramite una conferenza stampa online. “Ci sono molti militari feriti da evacuare ma combatteremo fino alla fine”, fa sapere il comandante Denis ‘Radis’ Prokopenko. Gli fa eco il suo vice, Svyatoslav Kalina Palamar: “Le forze di Mosca stanno continuando a bombardare l’area e stanno cercando di assaltare l’impianto”. Quest’ultimo aggiunge, poi, di non poter confermare che tutti i civili siano stati evacuati dal sito, come dichiarato invece dal governo di Kiev. Commenta e respinge poi le affermazioni del Cremlino, secondo cui il battaglione sta usando le persone all’interno dell’acciaieria per proteggersi: “I russi ci accusano di usare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Il, roccaforte della resistenza, e lo fa tramite una conferenza stampa online. “Ci sono molti militari feriti da evacuare ma combatteremo fino alla fine”, fa sapere il comandante Denis ‘Radis’ Prokopenko. Gli fa eco il suo vice, Svyatoslav Kalina Palamar: “Le forze di Mosca stanno continuando a bombardare l’area e stanno cercando di assaltare l’impianto”. Quest’ultimo aggiunge, poi, di non poter confermare che tutti isiano stati evacuati dal sito, come dichiarato invece dal governo di Kiev. Commenta e respinge poi le affermazioni del Cremlino, secondo cui ilsta usando le persone all’interno dell’acciaieria per proteggersi: “I russi ci accusano di usare ...

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - MediasetTgcom24 : Stoltenberg: la Nato non accetterà mai l'annessione della Crimea #ucraina #russiaukrainewar #9maggio #zelensky… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Conte: “Draghi negli Usa senza riferire in Parlamento? Sarei molto deluso. Giusto che si vot… - Eventus_docet : RT @BEPPESARNO: ...Caracciolo a cui sfugge che 'l'#Ucraina???? sta facendo la #guerra alla #Russia????'. FANTASTICO Tutti sanno che le cose s… - giuseppeargent3 : @GiuseppeConteIT Guerra Ucraina-Russia. E' possibile che solo il M5s, in Italia, è contro l'invio di armi all'Ucrai… -