Guerra Russia-Ucraina, bomba su una scuola. Slitta l'accordo sull'embargo Ue al petrolio. "Vicepremier russo a Mariupol". Incontro segreto tra Jill Biden e la first lady di Kiev (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky: «Vinceremo. Del bunker di Hitler non rimasero che poche rovine». Sirene antiaeree in tutto il Paese. Evacuati i trecento civili dall'acciaieria. Il Papa affida alla Madonna «le lacrime del popolo ucraino che soffre per una sciagura insensata»

