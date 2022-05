Guerra Russia-Ucraina, ancora una fumata nera per il sesto pacchetto di sanzioni. Il no dell’Ungheria frena i lavori (Di domenica 8 maggio 2022) Slitta ancora il via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell’Unione europea al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la Guerra in Ucraina. Nelle misure è incluso l’embargo graduale al petrolio di Mosca. Ci sarebbero stati progressi importanti sulla maggioranza delle misure, ma resterebbe ancora lavoro da fare tra l’altro su come garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e questioni tecniche da risolvere, legate anche alla riconversione infrastrutturale. L’Ungheria ha continuato ad opporsi allo stop delle importazioni di petrolio russo, fermando così l’intero pacchetto. Il no di Budapest perdura nonostante al paese sia stata garantita un’esenzione (così come alla Slovacchia e alla Repubblica Ceca) per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Slittail via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell’Unione europea aldicontro laper lain. Nelle misure è incluso l’embargo graduale al petrolio di Mosca. Ci sarebbero stati progressi importanti sulla maggioranza delle misure, ma resterebbelavoro da fare tra l’altro su come garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e questioni tecniche da risolvere, legate anche alla riconversione infrastrutturale. L’Ungheria ha continuato ad opporsi allo stop delle importazioni di petrolio russo, fermando così l’intero. Il no di Budapest perdura nonostante al paese sia stata garantita un’esenzione (così come alla Slovacchia e alla Repubblica Ceca) per ...

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - ilpost : «Ricondurre la guerra di aggressione russa all’Ucraina a un conflitto per procura tra Russia e Stati Uniti è un mod… - MediasetTgcom24 : Stoltenberg: la Nato non accetterà mai l'annessione della Crimea #ucraina #russiaukrainewar #9maggio #zelensky… - callmefree1 : MEGALOPOLI CONTRO RUSSIA: GUERRA TOTALE - - MauroPetricca : RT @DiegoFusaro: L'Italia è in guerra contro la Russia, tradendo la propria Costituzione e il proprio interesse nazionale: semplicemente pe… -