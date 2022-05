Guerra in Ucraina: perché si parla di Crimea e cosa ha detto la Nato (Di domenica 8 maggio 2022) Da oltre due mesi la Guerra in Ucraina prosegue. Il mondo guarda con speranza alla possibilità che il conflitto si fermi e ogni segnale di possibile mediazione fa notizia. Nelle ultime ore l'ultimo ha riguardato la Crimea, dopo alcune dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. Alcune parole del presidente ucraino sono state interpretate a livello internazionale come la possibilità che Kiev accetti di riconoscere quel territorio come russo. Un'apertura verso cui molti media internazionali hanno visto una frenata da parte della Nato sulla base di alcune dichiarazioni che sono state registrate nelle ultime ore. Il riferimento è alle parole rilasciate dal segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg. Guerra in Ucraina: Crimea, la posizione della ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 8 maggio 2022) Da oltre due mesi lainprosegue. Il mondo guarda con speranza alla possibilità che il conflitto si fermi e ogni segnale di possibile mediazione fa notizia. Nelle ultime ore l'ultimo ha riguardato la, dopo alcune dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. Alcune parole del presidente ucraino sono state interpretate a livello internazionale come la possibilità che Kiev accetti di riconoscere quel territorio come russo. Un'apertura verso cui molti media internazionali hanno visto una frenata da parte dellasulla base di alcune dichiarazioni che sono state registrate nelle ultime ore. Il riferimento è alle parole rilasciate dal segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg.in, la posizione della ...

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - StefanoFassina : Da Carlo #Debenedetti il coraggio di un’analisi realista della guerra in #Ucraina e delle devastanti conseguenze pe… - Matteo_Caldo_74 : RT @Io41881712: Costui dice che l'UCRAINA vincerà la guerra. Anche qui #nessunacorrelazione ? #Stoltenberg -