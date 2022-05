Guerra in Ucraina, morti 225 bambini dall’inizio del conflitto. Zelensky: “La Russia come i nazisti” (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 225 i bambini morti dall’inizio della Guerra in Ucraina. Lo riferisce l’ufficio del procuratore generale su Telegram, citato da Ukrinform. Il numero non può neanche essere ritenuto definitivo, poiché il recupero delle vittime è reso difficoltoso nelle zone delle ostilità russe. La maggior parte dei bambini sono stati colpiti nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv, Chernihiv. Zelensky: “I russi come i nazisti” Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato su Telegram in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione, torna a paragonare i russi ai nazisti. “Durante i due anni di occupazione dell’Ucraina i nazisti vi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 225 idellain. Lo riferisce l’ufficio del procuratore generale su Telegram, citato da Ukrinform. Il numero non può neanche essere ritenuto definitivo, poiché il recupero delle vittime è reso difficoltoso nelle zone delle ostilità russe. La maggior parte deisono stati colpiti nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv, Chernihiv.: “I russi” Intanto il presidente ucraino, Volodymyr, in un video pubblicato su Telegram in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione, torna a paragonare i russi ai. “Durante i due anni di occupazione dell’vi ...

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il segretario generale della Nato Stoltenberg: 'I membri della Nato non accetteranno mai l'annessione il… - MarinaMa2203 : @MaurizioGiorge2 @antonellocapor2 Un altro conto è usare l'Ucraina per combattere una guerra indiretta a Putin e mi… - Pinucci63757977 : @JorgeTrimy @yenisey74 @SkyTG24 Fattuale una sega. Zelensky ha bisogno di Biden per le armi, ma è lui che ha deciso… -