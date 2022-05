Guerra in Ucraina, il grido del Papa: “Una pazzia! Le armi non portano mai la pace” (Di domenica 8 maggio 2022) Città del Vaticano – “Le armi non portano la pace. Mai”. Al termine del Regina Coeli (leggi qui), Papa Francesco lancia l’ennesimo accorato appello affinché cessi “il fragore delle armi”, non solo in Ucraina ma in ogni angolo del pianeta. Il Pontefice, proprio nel giorno in cui tanti fedeli si stringono intorno alla venerata immagine di Maria nel Santuario di Pompei, per rivolgerle la Supplica sgorgata dal cuore del Beato Bartolo Longo, “spiritualmente inginocchiato”, affida alla Vergine, “l’ardente desiderio di pace di tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l’insensata sciagura della Guerra”. “Alla Vergine Santa – continua il Pontefice – presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino. Di fronte alla pazzia della ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 8 maggio 2022) Città del Vaticano – “Lenonla. Mai”. Al termine del Regina Coeli (leggi qui),Francesco lancia l’ennesimo accorato appello affinché cessi “il fragore delle”, non solo inma in ogni angolo del pianeta. Il Pontefice, proprio nel giorno in cui tanti fedeli si stringono intorno alla venerata immagine di Maria nel Santuario di Pompei, per rivolgerle la Supplica sgorgata dal cuore del Beato Bartolo Longo, “spiritualmente inginocchiato”, affida alla Vergine, “l’ardente desiderio didi tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l’insensata sciagura della”. “Alla Vergine Santa – continua il Pontefice – presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino. Di fronte alla pazzia della ...

