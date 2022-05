Guarda la diretta video dell’Adunata Nazionale Alpini. Rimini, 8 maggio 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) L’Adunata Nazionale è l’evento più importante della vita associativa dell’Ana e fa convergere in una sola località nell’arco di pochi giorni centinaia di migliaia di penne nere provenienti da tutto il mondo, accompagnati da schiere di famigliari ed amici. Una grande festa fatta di incontri, ricordi, canti e iniziative culturali, che vuole soprattutto essere una visibile testimonianza del significato dell’essere alpino: un’essenza che poggia su valori come l’amore di Patria, il rispetto delle istituzioni, lo spirito di servizio, la solidarietà e la capacità di sacrificio, sviluppati e mantenuti vivi ed intatti in una storia associativa al traguardo del 103° anno di vita. Dalle ore 14 sarà la volta dello sfilamento degli Alpini del Friuli Venezia Giulia: Carnica – Gemona – Cividale – Trieste – Gorizia – Udine – Palmanova – Pordenone A ... Leggi su udine20 (Di domenica 8 maggio 2022) L’Adunataè l’evento più importante della vita associativa dell’Ana e fa convergere in una sola località nell’arco di pochi giorni centinaia di migliaia di penne nere provenienti da tutto il mondo, accompagnati da schiere di famigliari ed amici. Una grande festa fatta di incontri, ricordi, canti e iniziative culturali, che vuole soprattutto essere una visibile testimonianza del significato dell’essere alpino: un’essenza che poggia su valori come l’amore di Patria, il rispetto delle istituzioni, lo spirito di servizio, la solidarietà e la capacità di sacrificio, sviluppati e mantenuti vivi ed intatti in una storia associativa al traguardo del 103° anno di vita. Dalle ore 14 sarà la volta dello sfilamento deglidel Friuli Venezia Giulia: Carnica – Gemona – Cividale – Trieste – Gorizia – Udine – Palmanova – Pordenone A ...

