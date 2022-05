Golf | PGA Tour | Keegan Bradley davanti a tutti al Wells Fargo Championship a 18 buche dalla fine

Advertising

CatelliRossella : PGA Tour; lo sfogo di Garcia,'voglio lasciare il circuito' - ANSA Golf - - Ansa_Piemonte : Golf: Molinari delude ancora, è fuori dal Wells Fargo. PGA Tour, negli Usa in testa c'è sempre l'australiano Day… - OA_Sport : Golf: Sergio Garcia litiga con l'arbitro e poi sbotta minacciando di lasciare il PGA Tour - Luxgraph : Pga Tour, Garcia si sfoga: 'Non vedo l'ora di andarmene' - DavideSpagocci : Golf PGA Tour 2K21 iTA360dotCOM Winner Edition Davide Spagocci Aggiunto in Libreria STEAM #Videogames #Steam… -

Tra i big, è invece 18/o con 138 ( - 2) lo spagnolo Sergio Garcia (in polemica con ilTour e pronto a sposare il progetto della Superlega araba). Grandi difficoltà per Rory McIlroy. Il ...Francesco Molinari è pronto a stupire nel Wells Fargo Championship , evento delTour in programma a Potomac (Maryland, Stati Uniti). Il torinese è al rientro dopo non aver passato il taglio all'Augusta Masters un mese fa. Nei primi due round partirà al fianco del padrone di ...India’s Anirban Lahiri equated his even par 70 in the third round of the Wells Fargo Championship to a 12-round boxing match on Saturday as he earned a legitimate title shot at winning his first PGA ...India’s Anirban Lahiri equated his even par 70 in the third round of the Wells Fargo Championship to a 12-round boxing slugfest as he earned a legitimate title shot at winning his first PGA Tour title ...