Golf: Olesen vince il British Master, solo 36esimo Molinari (Di domenica 8 maggio 2022) Thorbjorn Olesen è torna al successo dopo ben quattro anni, vincendo il British Masters. A Sutton Coldfield, il danese ha totalizzato 278 (66 70 69 73, -10) colpi, festeggia il sesto titolo sul DP World Tour grazie a un grande finale di gara. Una vittoria tanto sofferto quanto importante, che porta Olesen sui giornali per ciò che ha fatto in gara piuttosto che fuori. Accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna su un volo da Nashville a Londra, nel dicembre 2021 era poi stato dichiarato non colpevole dall’Aldersgate House Nightingale Court. A lungo privo di sponsor, sospeso anche dal DP World Tour, caduto praticamente in disgrazia, Olesen con l’affermazione al British Masters può voltare pagine e tornare a sorridere. Una vittoria di ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Thorbjornè torna al successo dopo ben quattro anni,ndo ils. A Sutton Coldfield, il danese ha totalizzato 278 (66 70 69 73, -10) colpi, festeggia il sesto titolo sul DP World Tour grazie a un grande finale di gara. Una vittoria tanto sofferto quanto importante, che portasui giornali per ciò che ha fatto in gara piuttosto che fuori. Accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna su un volo da Nashville a Londra, nel dicembre 2021 era poi stato dichiarato non colpevole dall’Aldersgate House Nightingale Court. A lungo privo di sponsor, sospeso anche dal DP World Tour, caduto praticamente in disgrazia,con l’affermazione als può voltare pagine e tornare a sorridere. Una vittoria di ...

sportface2016 : #Golf: #Olesen vince il #BritishMaster, solo 36esimo #Molinari - FederGolf : ?? Betfred British Masters hosted by Danny Willett In Inghilterra vince ???? #Olesen con -11 grazie a un eagle alla 1… - TheShotgunStart : A true Cinderella story - muttinis : RT @FederGolf: ?? R3 Betfred British Masters hosted by Danny Willett Al termine del terzo giro in Inghilterra comanda ???? #Olesen con -11.… - FederGolf : ?? R3 Betfred British Masters hosted by Danny Willett Al termine del terzo giro in Inghilterra comanda ???? #Olesen c… -