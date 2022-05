Goal da record per il Cagliari: non era mai successo prima! (Di domenica 8 maggio 2022) Un rigore, una rissa e un Goal all’ultimo minuto, tutto ciò ha caratterizzato l’importante match per la salvezza tra Salernitana e Cagliari. Proprio il Goal di Giorgio Altare al minuto 98 e 6 secondi è un record per la squadra sarda. Cagliari Salernitana record Infatti stando a quanto riportato da OptaPaolo su Twitter, il Cagliari non aveva mai segnato una rete così tardiva in Serie A. La rete di Altare ha dato una speranza in più al Cagliari che ha ancora le due ultime giornate per provare a centrare la salvezza e la conseguente permanenza in Serie A. Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di domenica 8 maggio 2022) Un rigore, una rissa e unall’ultimo minuto, tutto ciò ha caratterizzato l’importante match per la salvezza tra Salernitana e. Proprio ildi Giorgio Altare al minuto 98 e 6 secondi è unper la squadra sarda.SalernitanaInfatti stando a quanto riportato da OptaPaolo su Twitter, ilnon aveva mai segnato una rete così tardiva in Serie A. La rete di Altare ha dato una speranza in più alche ha ancora le due ultime giornate per provare a centrare la salvezza e la conseguente permanenza in Serie A. Giacomo Pio Impastato

