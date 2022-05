Glitter e strass, la tendenza beauty che piace anche al Met Gala (Di domenica 8 maggio 2022) strass, Glitter e gioielli piacciono tantissimo alle celebrità, ancor di più se scelti per accompagnare look audaci come quelli proposti al Met Gala 2022. Il Met Gala è spesso sinonimo di stravaganza e le star non hanno voluto smentirsi neanche in questa occasione. L’edizione 2022 ha rispettato un particolare dress code, quello Gilded Glamour, che strizza l’occhio all’età dell’oro americana che ha segnato gli ultimi anni dell’800. E, tra abiti cangianti come quello di Blake Lively e altri pezzi d’archivio pregiati come quello di Kim Kardashian, c’è chi ha saputo dettare o seguire anche tendenze beauty. Cara Delevingne. Crediti: TikTokMolte star, come ad esempio Cara Delevingne, hanno dimostrato di avere ancora un debole per Glitter e ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 maggio 2022)e gioielli piacciono tantissimo alle celebrità, ancor di più se scelti per accompagnare look audaci come quelli proposti al Met2022. Il Metè spesso sinonimo di stravaganza e le star non hanno voluto smentirsi nein questa occasione. L’edizione 2022 ha rispettato un particolare dress code, quello Gilded Glamour, che strizza l’occhio all’età dell’oro americana che ha segnato gli ultimi anni dell’800. E, tra abiti cangianti come quello di Blake Lively e altri pezzi d’archivio pregiati come quello di Kim Kardashian, c’è chi ha saputo dettare o seguiretendenze. Cara Delevingne. Crediti: TikTokMolte star, come ad esempio Cara Delevingne, hanno dimostrato di avere ancora un debole pere ...

