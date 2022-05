Giulia Lazzarini si racconta | dall' infanzia sotto i bombardamenti a quei ciak letteralmente indimenticabili di Nanni Moretti

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 maggio 2022): «Ritirarsi proprio alla mia età? Sarebbe una vigliaccata, dopo tutto quello che ho ricevuto da questo mestiere!». Il Piccolo di Milano, primo teatro stabile pubblico in Italia, festeggia i 75 anni (venne fondato il 14 maggio 1947 da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi) e– che ne ha appena festeggiati 88 e del Piccolo è un emblema – continua a portare avanti la battaglia per un teatro inteso come servizio pubblico. È appena tornata in scena con il monologo Muri – Prima e dopo Basaglia e sta vagliando nuove proposte dopo un inciampo. «A questa tenera età giravo come una trottola in tournée con Arsenico e vecchi merletti e a Prato nel 2020, appena sceso il sipario, mi sono accasciata per un malore» spiega lei, con la sua voce dolce e inconfondibile....