Giucas Casella, chi è la compagna Valeria Perilli: “Per anni l’ho tenuta nascosta” (Di domenica 8 maggio 2022) La compagna di Giucas Casella è Valeria Perilli ed è una famosa doppiatrice, annunciatrice televisiva ed attrice. Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social e soprattutto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Giucas Casella è tra gli illusionisti e personaggi televisivi più seguiti. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, Casella comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano diversi anni fa ed il suo numero più utilizzato in televisione è l’ipnosi. In realtà, le sue esibizioni, sono considerate più uno spettacolo televisivo che magia ed infatti si è spesso esibito all’interno di diverse trasmissioni come ‘Quelli che il calcio’ con un numero fatto insieme a Simona Ventura. L’amore tra Giucas e Valeria Perilli è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Ladied è una famosa doppiatrice, annunciatrice televisiva ed attrice. Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social e soprattutto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Giucas Casella è tra gli illusionisti e personaggi televisivi più seguiti. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, Casella comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano diversifa ed il suo numero più utilizzato in televisione è l’ipnosi. In realtà, le sue esibizioni, sono considerate più uno spettacolo televisivo che magia ed infatti si è spesso esibito all’interno di diverse trasmissioni come ‘Quelli che il calcio’ con un numero fatto insieme a Simona Ventura. L’amore tra Giucas eè ...

