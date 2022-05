Giro d'Italia - Da martedì la Stradale scorterà con Giulia e Skoda gli atleti in gara (Di domenica 8 maggio 2022) Sono partiti venerdì 6 maggio da Milano alla volta della Sicilia i venti operatori destinati alle auto e i quaranta motociclisti della Polizia Stradale il cui compito sarà, a partire da martedì 10, scortare i protagonisti della 105esima edizione del Giro ciclistico d'Italia. L'impegno inizierà in provincia di Siracusa, con il via della tappa Avola-Etna Nicolosi, prima disputata sul territorio nazionale della corsa che, quest'anno, ha avuto un prologo in terra ungherese, con la partenza da Budapest. La Giulia Veloce aprirà il Giro. Affidata come da tradizione al Compartimento di Polizia Stradale della Lombardia, la squadra in livrea biancoazzurra ha il suo fiore all'occhiello nell'Alfa Romeo Giulia Veloce che ospiterà il caposcorta del ... Leggi su quattroruote (Di domenica 8 maggio 2022) Sono partiti venerdì 6 maggio da Milano alla volta della Sicilia i venti operatori destinati alle auto e i quaranta motociclisti della Poliziail cui compito sarà, a partire da10, scortare i protagonisti della 105esima edizione delciclistico d'. L'impegno inizierà in provincia di Siracusa, con il via della tappa Avola-Etna Nicolosi, prima disputata sul territorio nazionale della corsa che, quest'anno, ha avuto un prologo in terra ungherese, con la partenza da Budapest. LaVeloce aprirà il. Affidata come da tradizione al Compartimento di Poliziadella Lombardia, la squadra in livrea biancoazzurra ha il suo fiore all'occhiello nell'Alfa RomeoVeloce che ospiterà il caposcorta del ...

