Giro d'Italia, cronometro di Budapest: vince Yates, oggi la terza tappa (Di domenica 8 maggio 2022) Simon Philip Yates (Team Bikeexchange-Jayco) vince la cronometro di Budapest nella 2a tappa del Giro d'Italia 2022 con il tempo di 11.50", precedendo Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e Tom Dumoulin (Jumbo-Vista). La maglia rosa resta all'olandese dell'Alpecin-Fenix, che oggi dovrà difendere in una gara che potrebbe non vederlo tra i protagonisti. Analisi della 3a tappa: Kaposvar – Balatonfured La terza tappa del Giro d'Italia 2022, si presenta ai ciclisti con un profilo nell'insieme non troppo dispendioso. I corridori, infatti, non saranno chiamati ad affrontare pendenze significative, anche se qualche dolce movimento altimetrico è previsto su tutto il ...

