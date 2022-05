Giro d'Italia. Cavendish è un rinvio dell'età adulta (Di domenica 8 maggio 2022) Otto anni e trecentoquarantasette giorni fa Arnauld Démare era un giovane velocista che ancora cercava il suo posto nelle volate (nonostante avesse già vinto una decina scarsa di corse) e sognava il suo primo Tour de France; Fernando Gaviria aveva da poco debuttato tra i professionisti; Biniam Girmay aveva tredici anni e non sapeva ancora cosa avrebbe fatto da grande; Jakub Marezcko era al terzo anno di dilettanti ed era incerto sul suo futuro. Otto anni e trecentoquarantasette giorni fa Mark Cavendish vinceva la sua ultima tappa al Giro d’Italia, e sino a poco più di un anno fa era lecito pensare che sarebbe stato davvero il suo ultimo successo al Giro. Dopo il traguardo della Gent-Wevelgem del 2020 s’era commosso in diretta tv, aveva detto che quella poteva essere l’ultima sua gara. Non aveva un ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 8 maggio 2022) Otto anni e trecentoquarantasette giorni fa Arnauld Démare era un giovane velocista che ancora cercava il suo posto nelle volate (nonostante avesse già vinto una decina scarsa di corse) e sognava il suo primo Tour de France; Fernando Gaviria aveva da poco debuttato tra i professionisti; Biniam Girmay aveva tredici anni e non sapeva ancora cosa avrebbe fatto da grande; Jakub Marezcko era al terzo anno di dilettanti ed era incerto sul suo futuro. Otto anni e trecentoquarantasette giorni fa Markvinceva la sua ultima tappa ald’, e sino a poco più di un anno fa era lecito pensare che sarebbe stato davvero il suo ultimo successo al. Dopo il traguardoa Gent-Wevelgem del 2020 s’era commosso in diretta tv, aveva detto che quella poteva essere l’ultima sua gara. Non aveva un ...

Advertising

CarloCalenda : Ecco @GiuseppeConteIT fatti un giro fuori dall’Italia o anche solo in Lombardia. - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - CianideBoaren : RT @giroditalia: ??? 13 years and 360 days have passed since @MarkCavendish first victory at the Giro d'Italia. ??? 13 anni e 360 giorni fa… - alescavanna : RT @RaiNews: Il vincitore della terza tappa Mark #Cavendish ai microfoni di @RaiSport: 'Sono vecchio, ma sono sempre io'. E ringrazia la sq… -