Giro d'Italia 2022, volata da piazzati per gli italiani come nelle previsioni. Brutto colpo per Nizzolo in ottica maglia ciclamino (Di domenica 8 maggio 2022) Tutto come previsto nella terza tappa del Giro d'Italia 2022. Mark Cavendish (QUick Step-Alpha Vinyl) è il vincitore dell'arrivo di Balatonfured, ultima frazione in Ungheria, con una volata regale, come ci ha abituato nel corso di questi anni. E, proprio come ci si poteva aspettare dai pronostici, le ruote veloci battenti bandiera italiana non sono riusciti a mettersi in evidenza. Brutta giornata per colui che dovrebbe essere l'uomo principe delle volate azzurre, Giacomo Nizzolo. Il trentatreenne della Israel-Premier Tech è rimasto intruppato negli ultimi metri, non riuscendo a trovare un varco e concludendo la giornata con un anonimo undicesimo posto. Dopo sole tre tappe, la sua rincorsa al terzo successo nella classifica a punti diventa davvero ...

