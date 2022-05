Giro d’Italia 2022: tappa 8 maggio, streaming e diretta tv (Di domenica 8 maggio 2022) Quest’oggi, domenica 8 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la terza tappa, Kaposvar-Balatonfüred, lunga 201 km, in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il Giro, a cui seguirà, alle 12.20, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 8 maggio 2022) Quest’oggi, domenica 8, continuerà ilcon la terza, Kaposvar-Balatonfüred, lunga 201 km, in onda insulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.30 su RaiSport +HD (a questo link) con la rubrica Aspettando il, a cui seguirà, alle 12.20, lavera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (a questo link) con la continuazione dellaodierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo ...

