Giro d’Italia 2022, il borsino della terza tappa: Cavendish vuole il successo nove anni dopo, Nizzolo e Consonni per gli azzurri (Di domenica 8 maggio 2022) terza tappa del Giro d’Italia 2022, l’ultima in Ungheria: si va da Kapsovar a Balatonfured, 201 chilometri tendenzialmente pianeggianti che vedranno per la prima volta i velocisti poter recitare la parte dei leoni in una Corsa Rosa che non gli offrirà tantissime opportunità fino al traguardo di Verona del prossimo 29 maggio. Nonostante l’ultimo rettilineo sia leggerissimamente in salita (percentuali davvero impercettibili), le ruote veloci la faranno da padrone: il primo candidato alla vittoria è sicuramente Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), rimasto lontano dal Giro negli ultimi nove anni e ora tornato per rimpinguare la sua ‘collezione di tappe’, ferma a 15 dal lontano 2013. Secondo logica, il suo rivale più accreditato ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022)del, l’ultima in Ungheria: si va da Kapsovar a Balatonfured, 201 chilometri tendenzialmente pianeggianti che vedranno per la prima volta i velocisti poter recitare la parte dei leoni in una Corsa Rosa che non gli offrirà tantissime opportunità fino al traguardo di Verona del prossimo 29 maggio. Nonostante l’ultimo rettilineo sia leggerissimamente in salita (percentuali davvero impercettibili), le ruote veloci la faranno da padrone: il primo candidato alla vittoria è sicuramente Mark(Quick Step-Alpha Vinyl), rimasto lontano dalnegli ultimie ora tornato per rimpinguare la sua ‘collezione di tappe’, ferma a 15 dal lontano 2013. Secondo logica, il suo rivale più accreditato ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - giroditalia : ?? Buonanotte dal Giro d’Italia Powered by @ENIT_italia #Giro - Vdruz : Giro d’Italia 2022. A Budapest Simon Yates vince la crono e Van der Peol resta in rosa - MarcelloTallo : Il giro d'Italia in Ungheria è un nonsense. #GiroDItalia -