Giro d’Italia 2022, domani giorno di riposo. Si riprende martedì 10 maggio con la tappa dell’Etna! Percorso e altimetria (Di domenica 8 maggio 2022) Come già accaduto nelle ultime tre volte in cui il Giro d’Italia è partito dall’estero, anche quest’anno dopo le prime tre tappe in Ungheria, ai corridori verrà concesso un giorno di riposo in più rispetto ai canonici due. Questo serve chiaramente per permettere di completare tutto il processo di trasferimento senza gravare troppo sulla condizione psicofisica degli atleti. Con la tappa odierna quindi si concluderà l’esperienza del Giro 2022 in Ungheria, con la carovana pronta a sbarcare in territorio italiano. Sarà importante che i corridori sfruttino al meglio la giornata di riposo di domani, dato che la frazione che li aspetta appena messo piede in Italia, è subito una di quelle particolarmente ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Come già accaduto nelle ultime tre volte in cui ilè partito dall’estero, anche quest’anno dopo le prime tre tappe in Ungheria, ai corridori verrà concesso undiin più rispetto ai canonici due. Questo serve chiaramente per permettere di completare tutto il processo di trasferimento senza gravare troppo sulla condizione psicofisica degli atleti. Con laodierna quindi si concluderà l’esperienza delin Ungheria, con la carovana pronta a sbarcare in territorio italiano. Sarà importante che i corridori sfruttino al meglio la giornata didi, dato che la frazione che li aspetta appena messo piede in Italia, è subito una di quelle particolarmente ...

