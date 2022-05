Giovanna Ralli a Domenica In si commuove ricordando il marito Ettore Boschi: “Mi manca da morire” (Di domenica 8 maggio 2022) Giovanna Ralli, l’attrice premiata con il David di Donatello alla carriera, è ospite a Domenica In, salotto di Mara Venier, per ricordare i suoi 70 anni nel mondo del cinema. Ralli è stata un’icona, “romana de Roma”, anzi “testaccina” come si definisce lei orgogliosamente. L’attrice si racconta a tutto tondo, fino all’ultima fatica insieme a Jasmine Trinca, alla sua prima prova alla regia, che ha voluto Giovanna Ralli nel ruolo di sua nonna nel film autobiografico. Giovanna Ralli: “Se non avessi fatto l’attrice avrei fatto l’operaia” Una protagonista del cinema italiano, con 80 film all’attivo, e i più ambiti premi del panorama italiano. Giovanna Ralli a Domenica In racconta gli esordi insieme a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022), l’attrice premiata con il David di Donatello alla carriera, è ospite aIn, salotto di Mara Venier, per ricordare i suoi 70 anni nel mondo del cinema.è stata un’icona, “romana de Roma”, anzi “testaccina” come si definisce lei orgogliosamente. L’attrice si racconta a tutto tondo, fino all’ultima fatica insieme a Jasmine Trinca, alla sua prima prova alla regia, che ha volutonel ruolo di sua nonna nel film autobiografico.: “Se non avessi fatto l’attrice avrei fatto l’operaia” Una protagonista del cinema italiano, con 80 film all’attivo, e i più ambiti premi del panorama italiano.In racconta gli esordi insieme a ...

