Giorno della Vittoria? Fonti di Kiev: "Per Putin un bottino magro" (Di domenica 8 maggio 2022) Fonti di Kiev dicono di non aspettarsi nessun annuncio particolare da Putin per il 9 maggio, il Giorno in cui in Russia si commemora la Vittoria nella Seconda guerra mondiale. Mentre non nascondono una "certa soddisfazione" per l'... Leggi su europa.today (Di domenica 8 maggio 2022)didicono di non aspettarsi nessun annuncio particolare daper il 9 maggio, ilin cui in Russia si commemora lanella Seconda guerra mondiale. Mentre non nascondono una "certa soddisfazione" per l'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Stoltenberg: la Nato non accetterà mai l'annessione della Crimea #ucraina #russiaukrainewar #9maggio #zelensky… - gippu1 : In #InterEmpoli Lautaro Martinez segna il suo 8° gol in serie A di venerdì e diventa il capocannoniere all-time in… - lucianonobili : Solidarietà totale al popolo di #Israele per l’attentato gravissimo subito nel giorno della Festa dell’Indipendenza… - ginaforjob : RT @CarmelaLupo: ???¢??? ??????il miracolo della vita è che ogni giorno si comincia e ogni giorno se lo si desidera.????????¢?? ?? - framirgio : @silvia29luglio Buon giorno e buona festa della mamma -