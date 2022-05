Giallo Guardiola: 'Non ho mai nominato la Roma di Mourinho' (Di domenica 8 maggio 2022) Nella giornata di ieri, è rimbalzata la notizia secondo la quale Pep Guardiola, durante la conferenza stampa, per difendersi dagli attacchi... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Nella giornata di ieri, è rimbalzata la notizia secondo la quale Pep, durante la conferenza stampa, per difendersi dagli attacchi...

Advertising

sportli26181512 : Giallo Guardiola: 'Non ho mai nominato la Roma di Mourinho': Nella giornata di ieri, è rimbalzata la notizia second… - Gazzetta_it : Guardiola, Mourinho e il giallo del video sulla Roma - andreastoolbox : #Guardiola, la stoccata a Mourinho diventa un giallo. La Roma indaga: «Traduzione sbagliata» - forzaroma : Giallo Guardiola, non nomina la Roma in conferenza stampa. Traduzione sbagliata? #ASRoma -