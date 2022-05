Gf Vip 6, la reazione di Manuel Bortuzzo dopo che Mara Venier ha deciso di non ospitarlo a Domenica In (Di domenica 8 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, oggi pomeriggio, avrebbe dovuto partecipare a Domenica In ed essere intervistato insieme a suo padre Franco da Mara Venier. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 doveva parlare del film Rinascere, in onda questa sera su Rai 1. Tuttavia, Mara Venier ha deciso di far saltare l’ospitata in questione perché ieri è andata in onda la puntata di Verissimo su Canale 5. Nella quale il nuotatore ha raccontato la sua versione della fine della relazione con Lulù Selassiè. Non è tardata ad arrivare la reazione di Bortuzzo alla decisione della conduttrice di Domenica In. In particolare, un utente su Instagram si è domandato per quale motivo Manuel non avrebbe potuto ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022), oggi pomeriggio, avrebbe dovuto partecipare aIn ed essere intervistato insieme a suo padre Franco da. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 doveva parlare del film Rinascere, in onda questa sera su Rai 1. Tuttavia,hadi far saltare l’ospitata in questione perché ieri è andata in onda la puntata di Verissimo su Canale 5. Nella quale il nuotatore ha raccontato la sua versione della fine della relazione con Lulù Selassiè. Non è tardata ad arrivare ladialla decisione della conduttrice diIn. In particolare, un utente su Instagram si è domandato per quale motivonon avrebbe potuto ...

