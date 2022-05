Georgina Rodriguez svela il nome della figlia avuta da Cristiano Ronaldo (Di domenica 8 maggio 2022) Sono stati giorni durissimi per Gerogina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Il 18 aprile la modella ha partorito i suoi gemelli ma uno di loro, un maschietto, non è sopravvissuto. Dopo aver annunciato la triste notizia, la neomamma si è chiusa in un lungo silenzio social interrotto solo da uno scatto di famiglia in cui posa con tutti e 5 i bimbi di casa. Solo ora trova la forza di presentare pubblicamente la neonata con una serie di foto, e di svelare il nome che hanno scelto per lei: Bella Esmeralda. Qualche giorno fa Cristiano aveva postato una foto in bianco e nero, un cui posa a torso nudo con la sua piccolina tra le braccia. “Amore per sempre” è stato il suo commento in quell’occasione. Georgina invece ha preferito rimanere in disparte ancora per un ... Leggi su blog.libero (Di domenica 8 maggio 2022) Sono stati giorni durissimi per Gerogina. Il 18 aprile la moha partorito i suoi gemelli ma uno di loro, un maschietto, non è sopravvissuto. Dopo aver annunciato la triste notizia, la neomamma si è chiusa in un lungo silenzio social interrotto solo da uno scatto di famiglia in cui posa con tutti e 5 i bimbi di casa. Solo ora trova la forza di presentare pubblicamente la neonata con una serie di foto, e dire ilche hanno scelto per lei: Bella Esmeralda. Qualche giorno faaveva postato una foto in bianco e nero, un cui posa a torso nudo con la sua piccolina tra le braccia. “Amore per sempre” è stato il suo commento in quell’occasione.invece ha preferito rimanere in disparte ancora per un ...

nikitaabasso : IO AD WANDA HO SEMPRE PREFERITO GEORGINA RODRIGUEZ #jeru - Faustanthonia73 : RT @PediatriaOggi: “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva essere e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha… - patrilombardo : RT @PediatriaOggi: “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva essere e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha… - Lvr_Fox_Sede : RT @PediatriaOggi: “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva essere e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha… - Ugatarta : RT @PediatriaOggi: “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva essere e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha… -