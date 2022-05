Gas Russia, Ue prepara piano emergenza: razionamenti e condivisioni (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea prepara un piano di emergenza sul gas che scatterà nel caso in cui la Russia dovesse tagliare le forniture di metano all’Ue, come ha già fatto con Polonia e Bulgaria. Il piano, riporta oggi il quotidiano spagnolo El Paìs, verrà presentato il 18 maggio e prevede misure di emergenza che riguarderanno tutti i Paesi membri dell’Ue: quelli che dispongono di altre fonti di approvvigionamento, come la Spagna, che ha una buona capacità di rigassificazione, dovranno condividere il loro gas con i Paesi colpiti dai tagli operati dalla Russia. La Commissione esigerà anche che il razionamento della somministrazione di gas, che comincerebbe a partire dal settore industriale, venga applicato in modo che le imprese di un Paese che non soffre di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europeaundisul gas che scatterà nel caso in cui ladovesse tagliare le forniture di metano all’Ue, come ha già fatto con Polonia e Bulgaria. Il, riporta oggi il quotidiano spagnolo El Paìs, verrà presentato il 18 maggio e prevede misure diche riguarderanno tutti i Paesi membri dell’Ue: quelli che dispongono di altre fonti di approvvigionamento, come la Spagna, che ha una buona capacità di rigassificazione, dovranno condividere il loro gas con i Paesi colpiti dai tagli operati dalla. La Commissione esigerà anche che il razionamento della somministrazione di gas, che comincerebbe a partire dal settore industriale, venga applicato in modo che le imprese di un Paese che non soffre di ...

Advertising

martaottaviani : Nonostante le pressioni della #Russia e l’evidente parzialità di tante trasmissioni serali, #Draghi ha annunciato c… - marattin : Il decreto varato ieri in CdM, le demagogie su scostamento di bilancio e termovalorizzatori, i 29 miliardi di metri… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: dobbiamo trovare subito soluzioni per proteggere le famiglie e le imprese dai rincari del… - enzono16 : RT @Roberta05205990: I paesi occidentali hanno sottratto oltre 300 miliardi di dollari appartenenti alla Russia, era il denaro pagato per i… - DiegoCa_73 : RT @SicilianoSum: Bolletta mensile del #gas in #Russia appena pagata per consumo di due persone: 25 rubli = 35 centesimi di euro. E in Ital… -