(Di domenica 8 maggio 2022) Di fronte alla minaccia di una crisi alimentare globale, è necessario rinunciare all'agricoltura biologica. Lo sostiene Erik, Ceo del colosso agrochimico svizzero, secondo cui i paesi ricchi hanno l'obbligo dila loroperuna. Le rese dell'agricoltura biologica possono essere inferiori fino al 50% a seconda del prodotto, affermasulle colonne della NZZ am Sonntag. Per il Ceo di- gruppo specializzato, tra le altre cose, nelladi prodotti fitosanitari e sementi - "la conseguenza indiretta è che le persone muoiono di fame in Africa, perché noi mangiamo sempre più prodotti bio". L'agricoltura ...

Advertising

tempoweb : Fyrwald di Syngenta: aumentare la produzione agricola per evitare una catastrofe mondiale #agricoltura #8maggio… - laregione : Sul bio battibecco fra Ceo di Syngenta e piccoli agricoltori -

laRegione

Di fronte alla minaccia di una crisi alimentare globale, necessario rinunciare all'agricoltura biologica. Lo sostiene Erik, CEO del colosso agrochimico basilese, secondo cui i paesi ricchi hanno l'obbligo di aumentare la loro produzione agricola per evitare una catastrofe mondiale. Le rese dell'...Di fronte alla minaccia di una crisi alimentare globale, necessario rinunciare all'agricoltura biologica. Lo sostiene Erik, CEO del colosso agrochimico basilese, secondo cui i paesi ricchi hanno l'obbligo di aumentare la loro produzione agricola per evitare una catastrofe mondiale. Le rese dell'... Sul bio, battibecco fra Ceo di Syngenta e piccoli agricoltori Lo sostiene Erik Fyrwald, Ceo del colosso agrochimico svizzero Syngenta, secondo cui i paesi ricchi hanno l'obbligo di aumentare la loro produzione agricola per evitare una catastrofe mondiale. Le ...Con le sue argomentazioni, "il CEO di Syngenta Erik Fyrwald" - che sulla NZZ am Sonntag ha chiesto di rinunciare all'agricoltura biologica - "vuole solo difendere il fatturato del suo gruppo". Lo affe ...